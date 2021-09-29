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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. На бульваре Эркиндик машиной загородили проезд

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На пересечении улицы Боконбаева и бульвара Эркиндик машину оставили на перекрестке. «Просто припарковали, заняв ряд поворачивающих направо и вниз. Это так можно, вообще?» — написал автор снимка.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На пересечении улиц Московской и Абдрахманова паркуются вторым рядом под запрещающим знаком.

Таксисты на остановочных пунктах мешают водителям общественного транспорта. «Просим немного отъехать, вообще не реагируют», — написал очевидец.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В 10-м микрорайоне машинами перегородили тротуар.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На тротуаре припарковался и владелец этого автомобиля.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Но есть и водители, которые показывают мастерство парковки. Зато не мешают никому.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/208733/
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