Езда по встречке. Водители в Бишкеке подвергают опасности участников движения

Читатели 24.kg присылают видео с нарушителями Правил дорожного движения.

Водитель на автомашине (s7513AL) выехал на полосу встречного движения на улице Байтика Баатыра.

На улице Асаналиева еще одна легковушка выехала на встречную, создавав аварийную ситуацию.

Фото читателя 24.kg. Нарушение ПДД в Бишкеке

На улице Байтика Баатыра автомобиль с госномером 01KG666ABM выехал на встречку в районе пересечения с Ахунбаева.

Фото читателя 24.kg. Нарушение ПДД в Бишкеке

Еще один водитель нарушил Правила дорожного движения на улице 7 Апреля.

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