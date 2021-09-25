Бишкекчане просят закрыть люк и завершить дорожные работы на улице Руставели

На пересечении улиц Руставели и Сухомлинова после реконструкции дороги остался незаконченный участок. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Это крайне неудобно для пешеходов. К тому же там остался незакрытый люк, куда могут упасть дети или люди в темное время суток. Неужели нельзя было довести работу до конца?» — интересуется он.

Ранее в мэрии Бишкека сообщили , что на отрезке улицы от Ахунбаева до Гагарина открыли проезжую часть улиц, но дорожники продолжают обустраивать тротуары.

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