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Агент 024
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Бишкекчане просят закрыть люк и завершить дорожные работы на улице Руставели

На пересечении улиц Руставели и Сухомлинова после реконструкции дороги остался незаконченный участок. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Это крайне неудобно для пешеходов. К тому же там остался незакрытый люк, куда могут упасть дети или люди в темное время суток. Неужели нельзя было довести работу до конца?» — интересуется он.

Ранее в мэрии Бишкека сообщили, что на отрезке улицы от Ахунбаева до Гагарина открыли проезжую часть улиц, но дорожники продолжают обустраивать тротуары.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/208303/
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