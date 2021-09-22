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Агент 024
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Тротуар возле школы № 44 будет, заверили в мэрии Бишкека

Тротуар на улице Кривоносова возле школы № 44 будет. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По их данным, по проекту «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека» на всех реконструируемых улицах предусмотрено строительство тротуаров, в том числе на улице Кривоносова — шириной по 1,5 метра с обеих сторон дороги.

Ранее читатель написал, что возле школы расширили дорогу, но тротуар не предусмотрели.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/207934/
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