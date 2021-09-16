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Агент 024

Бишкекчанин жалуется на знаки «Безопасного города», установленные с нарушением

Бишкекчанин жалуется на знаки «Безопасного города», установленные на одном из столичных перекрестков с грубым нарушением. Он прислал в редакцию 24.kg видео нарушения.

«Перекресток улиц Масалиева и Токтоналиева рядом с парком «Ынтымак». Здесь установлены камеры «Безопасного города». Однако предупреждающие о видеофиксации знаки находятся не до камер, а после них. Это грубейшее нарушение», — сказал он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/207273/
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