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Агент 024

Водитель маршрутки в Боомском ущелье превысил разрешенную скорость

В Боомском ущелье водитель микроавтобуса нарушил Правила дорожного движения, превысив разрешенную скорость. Видео 24.kg прислал читатель.

«У меня скорость 90 километров в час. Меня обгоняет маршрутка, полная людей», — сообщил автор ролика.

Ранее читатели прислали видео, на котором в районе села Чок-Тал на дороге Каракол — Балыкчи водитель выехал на полосу встречного движения и превысил скорость.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/206865/
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