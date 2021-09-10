На Иссык-Куле владелец водного скутера избил иностранца. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, мужчина не смог объяснить отдыхающему (предположительно гражданину Пакистана) правила пользования водным мотоциклом, избил его и грозился увести в милицию.

«В скутере просто забился фильтр из-за песка. После долгих споров мужчина согласился отпустить иностранца за 5 тысяч сомов. У кого после таких случаев будет желание приезжать к нам в страну? Сколько еще должно пройти времени, чтобы поняли, что необязательно сразу избивать?» — возмущены очевидцы происшествия.

В УВД Иссык-Кульской области выясняют подробности инцидента.