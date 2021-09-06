Последствия отдыха. Ущелье Иссык-Ата завалено мусором

Ущелье Иссык-Ата завалено мусором. Об этом в Facebook сообщила бишкекчанка Евгения Мартьянова. Женщина просит установить в зонах отдыха видеонаблюдение и повысить штрафы за выброс мусора.

«Раньше выезжаешь на природу — убираешь мусор за собой. Сейчас выезжаешь на природу — убираешь мусор за кем-то. Это же надо так не любить свою страну, свою землю! Бог дал Кыргызстану красивейшую природу. За что вы ее так ненавидите, что закидываете мусором?

Требую поставить видеонаблюдение во всех местах отдыха. Мы, кыргызстанцы, налоги платим, потрясите бюджет и найдите деньги, уважаемые власти! И штрафуйте! Нещадно и на огромные суммы штрафуйте всех, кто бросает мусор на отдыхе в горах! А еще и фото с камер публикуйте по центральным каналам. Страна должна знать своих «героев» в лицо!» — написала она.

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