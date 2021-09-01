Помогите сохранить детскую площадку! Горожане обратились к Садыру Жапарову

Бишкекчане обратились к президенту Садыру Жапарову из-за детской площадки, которую могут застроить. Видео они прислали в редакцию 24.kg.

Отмечается, что жители улиц Васильева, Тулебердиева, Боталиева, Ганди, переулков Ужгородского и Челябинского несколько лет судятся с застройщиками.

«Просим главу государства посодействовать в том, чтобы у нас не отобрали детскую площадку, которая находится в переулке Ужгородском, 66, 68, 70 (напротив домов). В 2010 году территорию отдали под частную застройку, постановление о выделении участков подписал экс-мэр Нариман Тюлеев. Ни один из судов не выносит решение в нашу пользу, хотя идут грубейшие нарушения. Помогите, чтобы наши дети не остались без детской площадки», — написали горожане.

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