19:54
USD 84.70
EUR 99.53
RUB 1.14
Агент 024

Помогите сохранить детскую площадку! Горожане обратились к Садыру Жапарову

Бишкекчане обратились к президенту Садыру Жапарову из-за детской площадки, которую могут застроить. Видео они прислали в редакцию 24.kg.

Отмечается, что жители улиц Васильева, Тулебердиева, Боталиева, Ганди, переулков Ужгородского и Челябинского несколько лет судятся с застройщиками.

«Просим главу государства посодействовать в том, чтобы у нас не отобрали детскую площадку, которая находится в переулке Ужгородском, 66, 68, 70 (напротив домов). В 2010 году территорию отдали под частную застройку, постановление о выделении участков подписал экс-мэр Нариман Тюлеев. Ни один из судов не выносит решение в нашу пользу, хотя идут грубейшие нарушения. Помогите, чтобы наши дети не остались без детской площадки», — написали горожане.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/205701/
просмотров: 103
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров принял генсека ОДКБ Станислава Зася
Садыр Жапаров поздравил Шавката Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана
Не занимали ни тыйына. Пресс-секретарь президента пояснил слова Садыра Жапарова
Садыр Жапаров поговорил по телефону с Эмомали Рахмоном. Что обсудили президенты?
Парад независимости в Бишкеке. Как это было
Адвокаты, правозащитник, учителя. Кого еще наградил президент орденами
Садыр Жапаров наградил работников культуры званиями и орденами
Награды вручил президент за вклад в перекрестный год Кыргызстана и России
Ордена, медали и грамоты работникам здравоохранения вручил Садыр Жапаров
Садыр Жапаров пообещал налоговые послабления
Популярные новости
На&nbsp;одном из&nbsp;пляжей Иссык-Куля запрещается ходить в&nbsp;немусульманской одежде На одном из пляжей Иссык-Куля запрещается ходить в немусульманской одежде
Мгновения жизни. Кегетинское ущелье и&nbsp;вечерний Иссык-Куль Мгновения жизни. Кегетинское ущелье и вечерний Иссык-Куль
Чудаки парковки. На&nbsp;проспекте Манаса в&nbsp;Бишкеке авто ставят на&nbsp;проезжей части Чудаки парковки. На проспекте Манаса в Бишкеке авто ставят на проезжей части
Невозможно пройти. Жители Бишкека просят отремонтировать их&nbsp;улицы Невозможно пройти. Жители Бишкека просят отремонтировать их улицы
Бизнес
Открыта регистрация на&nbsp;восьмой Кыргызстанский форум информационных технологий Открыта регистрация на восьмой Кыргызстанский форум информационных технологий
Beeline поздравляет с&nbsp;Днем независимости и&nbsp;дарит бесплатные звонки за&nbsp;рубеж Beeline поздравляет с Днем независимости и дарит бесплатные звонки за рубеж
Билеты на&nbsp;матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; Палестина уже в&nbsp;продаже Билеты на матч Кыргызстан — Палестина уже в продаже
MegaCom: Работаем на&nbsp;благо родины! MegaCom: Работаем на благо родины!
1 сентября, среда
19:46
Помогите сохранить детскую площадку! Горожане обратились к Садыру Жапарову Помогите сохранить детскую площадку! Горожане обратилис...
19:28
На границе с Россией не пропустили 177 килограммов ягод из Кыргызстана
19:00
Цифра дня. 775 человек получили за неделю гражданство Кыргызстана
18:48
Кыргызстан и Нидерланды обсудили соглашение о двойном налогообложении
18:31
Выборы-2021. Еще две партии заявили о намерении участвовать в гонке