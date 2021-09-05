Мгновения жизни. Урочище Кок-Арча и летний Джети-Огуз

Лето пролетело, но и начало осени у нас обычно теплое и позволяет активно путешествовать по республике. Потому не засиживаемся в городах и отправляемся любоваться красотами нашей страны.

Сначала отправимся в популярный среди бишкекчан парк «Ала-Арча», расположенный недалеко от Бишкека. Наверняка в нем побывали многие, но фотографии, сделанные там, нам прислал Мирбек Жолдошбеков.

Красивое место нашел в Чон-Кемине и Владислав Ногай — урочище Кок-Арча. Смотрим и наслаждаемся прекрасным видом.

Фото Владислава Ногая. Урочище Кок-Арча, Чон-Кемин

Летний отдых на Иссык-Куле наверняка многих зарядил энергией на ближайшие месяцы. Но его, как и лето, отпускать не хочется. Поэтому вместе с Бакытом Эргешбаевым любуемся вечерним озером в районе Балыкчи.

С помощью Анары Джоробаевой продолжаем двигаться по Иссык-Кулю до Джети-Огуза — одного из самых живописных ущелий области.

Переезжаем в Нарынскую область, где в ущелье Эки-Нарын снял видео Болот Салыбаев.

Теперь отправимся на юг Кыргызстана — к живописному озеру Сары-Челек. Там побывал и не забыл сделать фотографии Урмат Салыкбаев.

Надеемся, вам понравилось наше очередное виртуальное путешествие по Кыргызстану. Стать его не только участником, но и автором, может любой желающий. Сделать это совсем не сложно.

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