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Мгновения жизни. Урочище Кок-Арча и летний Джети-Огуз

Лето пролетело, но и начало осени у нас обычно теплое и позволяет активно путешествовать по республике. Потому не засиживаемся в городах и отправляемся любоваться красотами нашей страны.

Сначала отправимся в популярный среди бишкекчан парк «Ала-Арча», расположенный недалеко от Бишкека. Наверняка в нем побывали многие, но фотографии, сделанные там, нам прислал Мирбек Жолдошбеков.

Красивое место нашел в Чон-Кемине и Владислав Ногай — урочище Кок-Арча. Смотрим и наслаждаемся прекрасным видом.

Владислава Ногая
Фото Владислава Ногая. Урочище Кок-Арча, Чон-Кемин

Летний отдых на Иссык-Куле наверняка многих зарядил энергией на ближайшие месяцы. Но его, как и лето, отпускать не хочется. Поэтому вместе с Бакытом Эргешбаевым любуемся вечерним озером в районе Балыкчи.

С помощью Анары Джоробаевой продолжаем двигаться по Иссык-Кулю до Джети-Огуза — одного из самых живописных ущелий области.

Переезжаем в Нарынскую область, где в ущелье Эки-Нарын снял видео Болот Салыбаев.

Теперь отправимся на юг Кыргызстана — к живописному озеру Сары-Челек. Там побывал и не забыл сделать фотографии Урмат Салыкбаев.

Надеемся, вам понравилось наше очередное виртуальное путешествие по Кыргызстану. Стать его не только участником, но и автором, может любой желающий. Сделать это совсем не сложно.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/205685/
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