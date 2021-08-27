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Агент 024
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Бишкекчане жалуются на затянувшийся ремонт улицы Абдымомунова

Ремонт улицы Абдымомунова в Бишкеке затянулся почти на три месяца. Об этом 24.kg сообщили жители домов, расположенных на этой улице.

По их словам, на пересечении с улицей Тоголока Молдо застрял автомобиль из-за недоделанного участка дороги.

«Дорогу перекопали, строители оставили мусор, но никаких работ не проводится. На пересечении с улицей Абдымомунова есть банк, прокуратура Бишкека, жилые дома. По некоторым данным, здесь должен был быть паркинг, но из плана его якобы убрали. По дороге невозможно пройти или проехать на автомобиле. Куда смотрит надзорный орган? Почему ремонт дороги так надолго затянулся?» — возмущаются читатели.

В пресс-службе мэрии 24.kg ответили, что работы по этой улице ведутся согласно графику.

«До начала дорожно-строительных работ улицу закрыли для ремонта инженерных сетей — водоканал, теплосети и так далее. Реконструкцию планируется завершить до конца сентября. Работы ведутся строго по проекту. На этой улице проведены подземные кабели, что мешает земляным работам. Поэтому техника почти не задействована, строителям приходится все делать вручную. По паркингу проводятся дополнительные переговоры», — прокомментировали в муниципалитете.

Отметим, что о ремонте дорог в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» в мэрии сообщали еще в мае.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/205442/
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