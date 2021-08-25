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Агент 024

В селе Булан-Соготту регулярно отключают питьевую воду. Жители недовольны

Жители села Булан-Соготту в Иссык-Кульской области жалуются на частые отключения питьевой воды. Читательница 24.kg просит обратить на это внимание соответствующие органы.

«Летом очень часто отключают воду в этажных домах. Объясняют это тем, что якобы случилась большая поломка. Иногда вообще не называют причину. Отдыхающие и местные жители вынуждены сидеть без воды. Когда этот беспредел закончится, неясно. И так год за годом. Накануне отключили воду на сутки и никого не предупредили», — написала местная жительница.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/205018/
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