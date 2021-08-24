Плановые работы. В «Северэлектро» ответили жителям, у которых нет газа и света

ОАО «Северэлектро» ответило жителям, проживающим в Бишкеке в районе улиц Ялтинской и Салиевой.

По данным пресс-службы компании, накануне с 9.00 до 17.00 бригада Восточного РЭС проводила капитальный ремонт трансформаторной подстанции № 816.

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В «Северэлектро» подчеркнули, что информация о предстоящих ремонтных работах на участке ранее была размещена на сайте компании и в СМИ.

«ОАО «Северэлектро» приносит извинения за причиненные неудобства в связи с проведением ремонтных работ», — написали в компании людям, которые на несколько дней остались и без газа, и без электричества.

Напомним, «Газпром Кыргызстан» отключил в некоторых районах столицы и области газ почти на две недели и попросил перейти на этот период на альтернативные источники энергии — электроплиты. Однако у ОАО «Северэлектро» — плановые работы.

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