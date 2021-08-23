Хоть костры разжигай. В одном из районов Бишкека жителям отключили и свет, и газ

В Бишкеке в районе пересечения улиц Ялтинской и Салиевой отключили и электричество, и газ. Об этом 24.kg сообщил читатель.

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«На большой территории города отключили газ почти на две недели. «Газпром Кыргызстан» вежливо принес нам свои извинения и попросил перейти на этот период на альтернативные источники энергии — электроплиты. Что мы, собственно говоря, и сделали. Но нашему ОАО «Северэлектро», как выясняется, и дела нет до того, что люди сидят без газа. Они бесцеремонно отключают свет на целый день по непонятным и не озвученным людям причинам», — написал он.

«Что это? Такая острая необходимость или очередной плевок людям в лицо от наших властей? Почему нет никакой согласованности между нашими городскими службами? Кто за это отвечает? «Северэлектро» отправляет в мэрию, якобы оттуда распоряжение. Мэрия отмахивается и сообщает, что они этим не занимаются», — отметил житель столицы.

«Остается только всем соседям квартирных домов собраться во дворе и разжечь костер, чтобы элементарно согреть воду для чая», — добавил он.

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