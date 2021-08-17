В Кыргызстане открыто рекламируют продажу наркотиков, а милиция бездействует

Пользователи социальных сетей кыргызстанского сегмента делятся скриншотами открытой рекламы продажи наркотиков. Они недоумевают, почему правоохранительные органы бездействуют.

Страница Natural Life Outlook предлагает купить марихуану. Пройдя по ссылке, пользователь соцсетей автоматически заходит на телеграм-канал DOM SHOP. Канал предлагает приобрести «товар, готовый к употреблению». При этом наркотики продаются даже оптом.