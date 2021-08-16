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Жители Каракола жалуются на регулярные отключения воды

Жители Каракола Иссык-Кульской области жалуются на регулярные отключения воды.

«Теперь после каждого дождя отключают подачу питьевой воды, мотивируя тем, что идет грязная вода. И как быть жителям многоэтажек, еще и с маленькими детьми, где не сделаешь большого запаса воды для элементарного похода в туалет? Раньше тоже были дожди, но без воды люди не оставались», — выражает недовольство читатель 24.kg.

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В Каракольском предприятии «Водоканал» заверяют, что отключения воды длятся недолго.

«Сейчас действительно во время дождя вода в реках становится грязной. Фильтры забиваются песком и илом. В такие моменты вода будет отключаться максимум на два часа. В другие дни водоснабжение прерываться не будет. Также сейчас активно ведется работа по очистке отстойника. Во время недавных селей туда намело очень много ила и грязи. Как только работы закончатся, вновь будет подаваться чистая вода», — рассказали в КП «Водоканал».

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