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Агент 024

В Бишкеке затопило дорогу под мостом на Молодой Гвардии. Кто потерял госномера?

В Бишкеке сегодня вновь затопило участок дороги под мостом на бульваре Молодой Гвардии. Об этом сообщают очевидцы.

По их данным, десятки автомашин скопились на трассе, потому что потоки воды затруднили проезд.

В МП «Тазалык» проинформировали, что скопление воды устранено, на месте работали дополнительные бригады рабочих. Сейчас движение транспорта восстановлено.

МП «Тазалык»
Фото МП «Тазалык»

При расчистке участка дороги под мостом найдены несколько госномеров. В «Тазалыке» просят потерявших их обращаться в предприятие — владельцам при наличии соответствующих документов вернут.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/204013/
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