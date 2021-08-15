В Бишкеке затопило дорогу под мостом на Молодой Гвардии. Кто потерял госномера?

В Бишкеке сегодня вновь затопило участок дороги под мостом на бульваре Молодой Гвардии. Об этом сообщают очевидцы.
По их данным, десятки автомашин скопились на трассе, потому что потоки воды затруднили проезд.
В МП «Тазалык» проинформировали, что скопление воды устранено, на месте работали дополнительные бригады рабочих. Сейчас движение транспорта восстановлено.
При расчистке участка дороги под мостом найдены несколько госномеров. В «Тазалыке» просят потерявших их обращаться в предприятие — владельцам при наличии соответствующих документов вернут.
Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.