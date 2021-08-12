Переход убрали. Мэрия Бишкека рассказала о стершейся разметке на площади Ала-Тоо

На площади Ала-Тоо убрали один пешеходный переход. Об этом 24.kg сообщили в мэрии Бишкека.

По ее данным, на этом участке подряд расположены четыре пешеходных перехода, поэтому напротив аллеи художников провели демаркировку разметки. Убрали и соответствующие дорожные знаки.

В мэрии отметили, что альтернативный пешеходный переход находится через 15 метров, напротив кинотеатра.

Напомним, ранее читатель сообщил, что на площади Ала-Тоо стерлась разметка пешеходного перехода.

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