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Агент 024

В Бишкеке зоозащитники заявили о приостановлении работы. Причина — травля

Три крупнейшие организации по защите прав бездомных животных Бишкека заявили о приостановлении деятельности. Об этом на своей странице в Facebook сообщил фонд «Добрые руки».

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«В связи с нападками, клеветой, оскорблениями и подрывом репутации со стороны некоего человека, скрывающегося под ником Straydogs.kg, фонды «Добрые руки», «Кайнар» и группа «Зоозащита. Бишкек» заявляют о приостановлении деятельности и помощи бездомным животным», — говорится в публикации.

В фонде отметили, что последний год они регулярно сталкиваются с травлей и клеветой в свой адрес со стороны администратора упомянутой страницы.

«Со страниц этого человека систематически идет агрессивная ложь, клевета, оскорбления. Все это время мы помогали животным, спасали их, лечили, стерилизовали, пристраивали. Нас поливали грязью, но мы продолжали спасать. Благородная миссия по борьбе с отстрелом превратилась в настоящую травлю зоозащитников. Дошло до угроз людям. Вся наша многолетняя помощь перечеркнута, и теперь в нашу сторону не пишет оскорбления и клевету только ленивый. Отныне всех, кто стал свидетелем автонаезда на животных, раненных после отстрела, тех, кому нужна помощь, будем отправлять к Straydogs.kg и их сторонникам за помощью», — отметили в фонде.

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Зоозащитники подчеркнули, что ждут от организаторов травли официальных извинений и намерены призвать их к ответственности по закону.

Напомним, ранее в редакцию обратилась бишкекчанка Дарья Казакова. После публикации в соцсетях на страницах Straydogs.kg ее фотографии из корейского ресторана она подверглась травле в интернете. Помимо оскорблений, девушке начали угрожать и физической расправой.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/203490/
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