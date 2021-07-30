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Агент 024

Сами разрешают павильон, потом сносят. Бишкекчанка возмущена действиями мэрии

Сотрудники мэрии Бишкека демонтируют торговые павильоны в 10-м микрорайоне. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, городские власти не берут во внимание тот факт, что у некоторых предпринимателей есть разрешительные документы.

«Все это преподносится под соусом того, что сносят незаконные постройки, но на самом деле сами же и выдавали документы несколько лет назад. Я пенсионерка, которая несколько лет назад взяла кредит, продала машину, накопила немного денег и открыла павильон, сама себя обеспечиваю и выплачиваю налоги государству. Мне не дают спокойно работать, причем несколько лет назад мне разрешили открыть здесь павильон, а теперь отбирают без всякой компенсации. У меня мизерная пенсия, на которую не прожить вообще», — рассказала горожанка.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/202662/
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