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Агент 024
Сюжет: COVID-19

Бишкекчане жалуются на результаты ПЦР-анализов, приходящие с большим опозданием

Жители Бишкека жалуются на задержку результатов ПЦР-анализов, взятых мобильными бригадами. Важные для людей данные начали высылать с большим опозданием. В некоторых случаях — две недели.

«Мы семьей заболели коронавирусом. Через 12 дней после первого ПЦР-анализа вновь позвонили в службу 118, чтобы приехала мобильная бригада и взяла контрольный анализ. Ждали его результатов два-три дня. Прошла неделя. Мы уже и забыли, что вызывали бригаду. Прошло 11 дней, и вдруг на телефон приходят СМС с результатами», — рассказал один из читателей 24.kg.

Отметим, что такие случаи не единичны. Так, жительница столицы Венера Расул опубликовала в Facebook результаты своего ПЦР-анализа, который пришел спустя две недели после забора.

«Зачем мне эта информация сейчас? Почему вовремя не сообщают результаты?» — подписала она снимки.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/202135/
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