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Агент 024

На улице Юнусалиева в Бишкеке неизвестные губят деревья

В Бишкеке на улице Юнусалиева неизвестные губят здоровые деревья. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Я уверен, что это делают специально. Кору сдирают только со стороны проезжей части так, чтобы это было незаметно для пешеходов. Да еще и жуткая обрезка почти под корень. Скорее всего, кому-то понадобилось место под парковку. Такая картина наблюдается на отрезке от улицы Скрябина до Жигулевской», — отметил он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/201444/
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