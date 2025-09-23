Сделано в Кыргызстане: в Балыкчи показали новейшие дроны и бронемашины

Одной из особенностей совместных учений ОДКБ «Рубеж-2025», проходящих в Балыкчи, стала выставка новейших образцов вооружения и техники, разработанных предприятиями военно-промышленного комплекса Кыргызстана по заказу Министерства обороны.

модернизированный МТ-ЛБ с улучшенными характеристиками подвижности, связью и защитой;

ударно-разведывательные беспилотники различных модификаций, в том числе многороторные аппараты и беспилотник самолетного типа;

бронемашины ILBIRS Titan FS и ILBIRS Hornet S, предназначенные для ведения боевых действий в сложных условиях, оснащенные усиленной защитой и современными средствами связи.

На полигоне представили:

По словам представителей Минобороны, все образцы прошли испытания и в ближайшее время могут быть поставлены в войска. Разработки ориентированы на повышение мобильности, огневой мощи и устойчивости подразделений в условиях современной войны.

Организаторы подчеркнули, что демонстрация отечественных технологий на фоне масштабных маневров ОДКБ подчеркивает растущие возможности оборонно-промышленного комплекса КР.