Мгновения жизни. Кегетинское ущелье и Таласская область

На дворе последний летний месяц, поэтому тем, кто еще не успел отдохнуть, следует поторопиться. Те же, кто выбрался все-таки из городов, помогают нам создавать рубрику «Мгновения жизни», рассказывая о своих путешествиях по стране.

Необязательно уезжать далеко от Бишкека, чтобы подышать свежим воздухом и насладиться красотами природы. Это подтверждают фотографии Алмаза Карабалаева, отдохнувшего на «Теплых ключах».

В горных ущельях Чуйской области можно не только любоваться прекрасными пейзажами, но и прекрасно спасаться от жары. Одно из таких замечательных мест — Кегеты, где отдохнул Анвар Абдуллаев.

На южном берегу Иссык-Куля находится знаменитый каньон «Сказка». Многие там побывали, кому же еще не удалось — можете полюбоваться фотографиями Назиры Альмухамедовой.

Не очень часто, к сожалению, у нас в рубрике появляются прекрасные пейзажи Таласской области. Абазбек Рашидов исправил ситуацию.

Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. И помните, что участвовать в создании рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. Сделать это довольно легко.

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