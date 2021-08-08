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Агент 024

Мгновения жизни. Кегетинское ущелье и Таласская область

На дворе последний летний месяц, поэтому тем, кто еще не успел отдохнуть, следует поторопиться. Те же, кто выбрался все-таки из городов, помогают нам создавать рубрику «Мгновения жизни», рассказывая о своих путешествиях по стране.

Необязательно уезжать далеко от Бишкека, чтобы подышать свежим воздухом и насладиться красотами природы. Это подтверждают фотографии Алмаза Карабалаева, отдохнувшего на «Теплых ключах».

В горных ущельях Чуйской области можно не только любоваться прекрасными пейзажами, но и прекрасно спасаться от жары. Одно из таких замечательных мест — Кегеты, где отдохнул Анвар Абдуллаев.

На южном берегу Иссык-Куля находится знаменитый каньон «Сказка». Многие там побывали, кому же еще не удалось — можете полюбоваться фотографиями Назиры Альмухамедовой.

Не очень часто, к сожалению, у нас в рубрике появляются прекрасные пейзажи Таласской области. Абазбек Рашидов исправил ситуацию.

Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. И помните, что участвовать в создании рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. Сделать это довольно легко.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/199543/
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