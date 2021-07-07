Чудаки парковки. Нарушители выбирают для стоянки газоны и тротуары

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На одной из столичных улиц машиной загородили проход.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«По тротуару заехал на машине и покупает бургер. Перекресток улиц Лумумбы и Волковой», — написал автор видео.

«Любитель парковки на газоне», — подписал фото читатель.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

С началом туристического сезона «чудаков» парковки стало больше и на побережье Иссык-Куля. «Одна из центральных аллей в пансионате «Аврора». Вход на пляж закрыт!» — написал очевидец.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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