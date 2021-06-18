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Соцфонд: Из-за цифровизации размер пенсий у некоторых граждан уменьшился

Случаи снижения размеров выплат отдельным пенсионерам вызваны проведением работы по цифровизации рабочих процессов и вводом данных в автоматизированную систему. В Социальном фонде прокомментировали жалобу жительницы Московского района о сокращении ее пенсии.

В ведомстве отметили, что в ходе этой работы выявляются отдельные ошибки в расчетах и приводятся в соответствие с нормами действующего пенсионного законодательства. Этим и вызвано то, что у некоторых граждан размер пенсий уменьшился. 

«При этом каждый случай рассматривается индивидуально и разъясняется непосредственно лично пенсионеру. Необходимо отметить, что такие случаи не носят массового характера», — сказали в Соцфонде.

На сегодня внедрена и функционирует информационная система управления деятельностью Социального фонда, включающая в себя функциональные блоки по персонифицированному учету, назначению и перерасчету пенсий, учету доходов, учету выплаты.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/198178/
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