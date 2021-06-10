Машины ездят по велодорожке возле ресторана на улице Тыналиева в Бишкеке

Возле ресторана Batumi в микрорайоне «Нижний Джал» машины ездят по велодорожке. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Велодорожка на улице Тыналиева (пересекает улицу Ахунбаева) частично используется клиентами ресторана в качестве подъездной дорожки. Не думаю, что ее покрытие выдержит вес автомобилей. Это также может угрожать безопасности велосипедистов», — написал он.

Читатель просит поставить ограждения от автомашин.

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