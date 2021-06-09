Чудаки парковки. Оставленные возле перекрестков авто создают аварийные ситуации

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На улице Байтика Баатыра возле «Дастана» машина заехала на тротуар.
«Автохамы. Попросил убрать машины с аллеи. Меня проигнорировали», — написал автор снимков.
Владелец этой машины перекрыл тротуар и велодорожку на улице Байтика Баатыра возле Детской больницы № 3.
На перекрестке улиц Орозбекова и Фрунзе оставили авто, которое мешало другим водителям.
С нарушением припарковали и этот автомобиль. Фото сделано на пересечении улиц Тыныстанова и Боконбаева.
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