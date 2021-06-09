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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Оставленные возле перекрестков авто создают аварийные ситуации

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Байтика Баатыра возле «Дастана» машина заехала на тротуар.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Автохамы. Попросил убрать машины с аллеи. Меня проигнорировали», — написал автор снимков.

Владелец этой машины перекрыл тротуар и велодорожку на улице Байтика Баатыра возле Детской больницы № 3.

На перекрестке улиц Орозбекова и Фрунзе оставили авто, которое мешало другим водителям.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

С нарушением припарковали и этот автомобиль. Фото сделано на пересечении улиц Тыныстанова и Боконбаева.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/197022/
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