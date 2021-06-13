Мгновения жизни. Закат в Бишкеке и Барскоонское ущелье

Жаркая погода гонит горожан прочь из Бишкека на природу — в горы или на Иссык-Куль. Тем же, кто не может так сделать, приходится спасаться кондиционерами. И именно для них в качестве утешения сегодняшний наш выпуск.

По традиции начинаем с Бишкека и полюбуемся прекрасным закатом, который запечатлел Николай Манаковский.

«Фотографии с прогулки вокруг Бишкека. Проехал из Ала-Арчинского ущелья в Аламединское. Красивые места, где можно отдохнуть», — написал постоянный автор нашей рубрики Владислав Ногай.

Отправимся на южный берег Иссык-Куля, где находится живописное Барскоонское ущелье. Там побывал Николай Фаустов.

Теперь переберемся на юг республики, где в местности Жалпак-Таш Узгенского района сделал фотографии Бактыяр Сагымбаев.

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