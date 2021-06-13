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Мгновения жизни. Закат в Бишкеке и Барскоонское ущелье

Жаркая погода гонит горожан прочь из Бишкека на природу — в горы или на Иссык-Куль. Тем же, кто не может так сделать, приходится спасаться кондиционерами. И именно для них в качестве утешения сегодняшний наш выпуск.

По традиции начинаем с Бишкека и полюбуемся прекрасным закатом, который запечатлел Николай Манаковский.

«Фотографии с прогулки вокруг Бишкека. Проехал из Ала-Арчинского ущелья в Аламединское. Красивые места, где можно отдохнуть», — написал постоянный автор нашей рубрики Владислав Ногай.

Отправимся на южный берег Иссык-Куля, где находится живописное Барскоонское ущелье. Там побывал Николай Фаустов.

Теперь переберемся на юг республики, где в местности Жалпак-Таш Узгенского района сделал фотографии Бактыяр Сагымбаев.

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Надеемся, что работы наших авторов вам понравились и вдохновили на то, чтобы присоединиться к ним. Сделать это несложно.

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/196642/
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