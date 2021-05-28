Второстепенные улицы Бишкека сделают после ремонта на главных. Если деньги будут

Ямочный ремонт на второстепенных улицах начнется после завершения работ на центральных. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, сейчас МП «Бишкекасфальтсервис» делает ямочный ремонт на центральных улицах города.

На каких второстепенных улицах будет ямочный ремонт, зависит от остатка денег на него.

В муниципальном предприятии также сообщили, что дорога в 9-м микрорайоне не подлежит ямочному ремонту, в титульный список по капитальному ремонту на 2021 год участок не включен. При финансировании этот вопрос будет рассмотрен.

Улица Туголбай Ата (Линейная) включена в титульный список по капитальному ремонту дорог на текущий год.

Напомним, ранее читатели написали, что по некоторым улицам столицы ездить опасно, прислав фото и видео с улиц Линейной в «Востоке-5», участков улицы Фрунзе и дороги в 9-м микрорайоне.

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