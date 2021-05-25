В красной зоне Нацгоспиталя не работает туалет. Пациенты жалуются

В красной зоне Национального госпиталя уже вторую неделю не работает туалет. Об этом 24.kg сообщил читатель и уточнил, что речь о госпитале ветеранов Великой Отечественной войны, который находится на его территории.

По словам читателя, как минимум в двух палатах, где проходят лечение больные с коронавирусной инфекцией, не работают туалеты. «Я звонил в Минздравсоцразвития еще неделю назад, когда родственница пожаловалась. Обещали принять меры, но так ничего и не сделали. Я думаю, что в красных зонах такого быть не должно, пациентам там и так нелегко, многие на кислороде находятся, в возрасте», — добавил он.

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