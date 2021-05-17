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Агент 024

В Бишкеке разыскивают мужчину, укравшего из подъезда дома детский велосипед

В Бишкеке разыскивают мужчину, который 14 мая украл из подъезда дома в 12-м микрорайоне детский велосипед. Об этом Facebook сообщила потерпевшая жительница столицы Мадина Касымбекова.

из интернета
Фото из интернета. Разыскиваемый

«Вот этот бессовестный человек украл из подъезда велосипед моего сына. Велосипед был фирменным, подарен нами ребенку на день рождения. Прошу всех, кто узнает указанного человека, сообщить мне по номеру 0557446144», — написала женщина.

Она также отметила, что намерена обратиться с заявлением в милицию, если в течение двух дней похититель не выйдет на связь и не вернет украденное.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/194236/
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