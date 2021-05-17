Жители села Пригородного жалуются на отстрел собак на глазах детей

В селе Пригородном собак отстреливали в дневное время на глазах детей. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, накануне примерно в 14.00 дети находились на детской площадке. «После отстрела они увидели лужи крови, расплакались. Так же неправильно. Работы должны проводить рано утром либо поздно вечером, когда дети уже разойдутся по домам. Я тоже была на улице, мужчина, который хотел отстрелить животное, метился в мою сторону. А вдруг там ребенок где-нибудь за деревом?» — возмутилась местная жительница.

Квартальная Асель (фамилию называть отказалась) заявила, что утром отстреляли сколько смогли. «Днем поступил еще один звонок. Хозяйка собаки сама попросила ее убрать из-за агрессивности. Ночью стрелять невозможно из-за темноты. Если родители хорошие, пусть держат своих детей при себе. Мой ребенок, например, был со мной рядом. Бездомных собак в нашем районе подкармливает одна девочка. Мы всем домом просили удерживать животных, потому что они кидаются на прохожих. Но они их не удерживали, а теперь жалуются», — прокомментировала она.

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