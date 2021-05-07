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Агент 024

Сдающиеся в аренду велосипеды на тротуаре. В мэрии Бишкека проблему не увидели

Возле парка «Ынтымак» на проспекте Айтматова тротуар заставлен сдающимися в аренду велосипедами законно. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, у владельцев точек проката велосипедов возле парка имеется договорное отношение с МП «Городские парки».

Отметим, ранее читатель сообщил, что тротуары заставлены велосипедами, которые мешают горожанам.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Тротуары в Бишкеке

В мэрии также отметили, что у точек проката велосипедов в Дубовом парке также имеется разрешение.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/193294/
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