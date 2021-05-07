Сдающиеся в аренду велосипеды на тротуаре. В мэрии Бишкека проблему не увидели

Возле парка «Ынтымак» на проспекте Айтматова тротуар заставлен сдающимися в аренду велосипедами законно. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, у владельцев точек проката велосипедов возле парка имеется договорное отношение с МП «Городские парки».

Отметим, ранее читатель сообщил, что тротуары заставлены велосипедами, которые мешают горожанам.

Фото читателя 24.kg. Тротуары в Бишкеке

В мэрии также отметили, что у точек проката велосипедов в Дубовом парке также имеется разрешение.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.