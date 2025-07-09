В мэрии города Ош показали, как преобразуют микрорайон «Ак-Тилек»

В микрорайоне «Ак-Тилек» города Оша полным ходом идут строительные работы на улице Бекмамата Осмонова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

На первом участке улицы Осмонова завершены работы по укладке асфальта, ведется укладка брусчатки на тротуаре. Кроме того, продолжаются работы по выравниванию земли.

В рамках проекта на участке протяженностью 1,8 километра будут построены велодорожка, тротуар, остановки, парк, установлены скамейки, освещение и проведено озеленение.

Общая ширина велодорожки и тротуара составит 4 метра. Работы ведутся в соответствии с календарным планом.