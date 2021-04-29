Своевременно ремонтировать ямы на дорогах просит жительница Бишкека

Горожанка просит мэрию Бишкека обратить внимание на ямы на центральных дорогах. Об этом она написала в редакцию 24.kg.

Фото читательницы 24.kg. Пересечение улиц Абдрахманова и Токтогула

«Почему эти ямы нельзя заделывать сразу? Ведь их все равно засыпают же, никакой специальной технологии нет. Можно сделать дырку и тут же ее засыпать. Люди уже на Луну летать научились. А у нас все еще по старой технологии делают этот ямочный ремонт. Кстати, дорожные работы можно делать ночью, когда нет машин, а не в час пик на загруженных улицах», — написала она.

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