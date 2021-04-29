10:18
USD 84.80
EUR 102.40
RUB 1.13
Агент 024

Своевременно ремонтировать ямы на дорогах просит жительница Бишкека

Горожанка просит мэрию Бишкека обратить внимание на ямы на центральных дорогах. Об этом она написала в редакцию 24.kg.

читательницы 24.kg
Фото читательницы 24.kg. Пересечение улиц Абдрахманова и Токтогула

«Почему эти ямы нельзя заделывать сразу? Ведь их все равно засыпают же, никакой специальной технологии нет. Можно сделать дырку и тут же ее засыпать. Люди уже на Луну летать научились. А у нас все еще по старой технологии делают этот ямочный ремонт. Кстати, дорожные работы можно делать ночью, когда нет машин, а не в час пик на загруженных улицах», — написала она.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/191954/
просмотров: 211
Версия для печати
Материалы по теме
В Первомайском районе столицы стихийных торговцев оштрафовали на 51 тысячу сомов
Улица Тимирязева в Бишкеке нуждается в ремонте
Пробки в Бишкеке. Из-за «лежачих полицейских» на Джантошева затруднено движение
Вода бежит из-под асфальта на проспекте Дэн Сяопина
Бишкек снова заполонили несанкционированные батуты и точки проката велосипедов
В селе Озерном из-за сброса нечистот в прудах массово гибнет рыба
В Дубовом парке разрушается памятник погибшим красноармейцам
Бесхозные лошади снова пасутся на Южной магистрали и мешают велосипедистам
В Бишкеке вандалы разрушили сквер на пересечении улиц Айни и Бакаева
В городе Ош заасфальтируют улицу Алиева и построят тротуар
Популярные новости
Кладбище самолетов показала блогер. В&nbsp;Минтрансе ничего не&nbsp;знают об&nbsp;этом месте Кладбище самолетов показала блогер. В Минтрансе ничего не знают об этом месте
В&nbsp;Бишкеке вандалы разрушили сквер на&nbsp;пересечении улиц Айни и&nbsp;Бакаева В Бишкеке вандалы разрушили сквер на пересечении улиц Айни и Бакаева
Спустились в&nbsp;поисках еды. Стаю сибирских горных козлов сфотографировал горожанин Спустились в поисках еды. Стаю сибирских горных козлов сфотографировал горожанин
В&nbsp;здании ГКС митингуют жители села Кен-Булун. Требуют отставки главы айыл окмоту В здании ГКС митингуют жители села Кен-Булун. Требуют отставки главы айыл окмоту
Бизнес
MegaCom отказался от&nbsp;юбилейных торжеств в&nbsp;пользу ремонта детской больницы MegaCom отказался от юбилейных торжеств в пользу ремонта детской больницы
Личный кабинет Saima в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; управляйте счетом прямо в&nbsp;приложении Личный кабинет Saima в «Мой О!» — управляйте счетом прямо в приложении
Весенний хакатон КГИПИ: цифровые состязания Весенний хакатон КГИПИ: цифровые состязания
15&nbsp;лет успеха и&nbsp;динамичного развития: MegaCom празднует день рождения 15 лет успеха и динамичного развития: MegaCom празднует день рождения
29 апреля, четверг
10:17
Инцидент на границе. По факту беспорядков возбуждено два уголовных дела Инцидент на границе. По факту беспорядков возбуждено дв...
10:17
Кража невест. В ГУВД напомнили, что за похищение предусмотрено наказание
10:14
На покупку вакцины от COVID-19 власти выделили еще 600 миллионов сомов
10:13
Прокуратура вернула городу незаконно выданный участок земли в Таш-Кумыре
10:10
На автодороге Бишкек — Ош столкнулись два буса. Два человека погибли