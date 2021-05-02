Чудаки парковки. Из-за автохама в Бишкеке пришлось выезжать на встречную полосу

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

В районе пересечения улиц Ленинградской и Орозбекова автохам перегородил дорогу. По словам очевидца, водители вынуждены были выезжать на полосу встречного движения.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Конкурс «Кто наглее». Постоянно приходится выходить на дорогу, чтобы обойти машины на тротуаре, возле магазина Podium на улице Токтогула», — написал автор фото.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Еще один автолюбитель перегородил машиной проход на пересечении улиц Каралаева и Нуркамал.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Владелец «Жигулей» заехал на велодорожку.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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