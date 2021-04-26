19:38
USD 84.79
EUR 102.25
RUB 1.13
Агент 024

Бесхозные лошади снова пасутся на Южной магистрали и мешают велосипедистам

На газоне по Южной магистрали каждый вечер пасется стадо лошадей. Об этом сообщают пользователи Facebook.

«А вы говорите — балконские плохо живут, если в столице могут позволить себе этих домашних животных», — подписал публикацию пользователь Александр Золотухин.

Он также подчеркнул, что скакуны мешают велолюбителям.

Отметим, горожане не раз замечали бесхозных лошадей. Сначала они паслись на территории южных микрорайонов, затем их видели вдоль Южной магистрали. Спустя некоторое время домашние животные паслись в парках «Ынтымак» и имени Ататюрка.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/191614/
просмотров: 223
Версия для печати
Материалы по теме
Это была задолженность. «Газпром Кыргызстан» ответил на жалобу горожанки
На неоправданно большие счета за пользование газом жалуется жительница Бишкека
Установка забора в парке Победы Бишкека законна. Расширяют кафе
Возвели столбы для забора. В Бишкеке застраивают парк Победы
Строительная фирма вырыла траншею возле детской площадки. Горожане обеспокоены
Читатель просит отремонтировать контейнер для сбора пластика возле больницы
В Бишкеке на проспекте Жибек Жолу самовольно установили знак видеофиксации
Из раздевалки спорткомплекса в Бишкеке украли несколько телефонов детей
В 4-м микрорайоне Бишкека вандалы сломали элементы детской площадки
Курорт — не пастбище. В Джалал-Абаде разыскивают хозяина табуна лошадей
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
На&nbsp;Иссык-Куле разгул браконьерства, а&nbsp;чиновникам нет дела, возмущен эколог На Иссык-Куле разгул браконьерства, а чиновникам нет дела, возмущен эколог
Кыргызстанец Кубанычбек Кожоев баллотируется в&nbsp;Госдуму от&nbsp;партии &laquo;Единая Россия&raquo; Кыргызстанец Кубанычбек Кожоев баллотируется в Госдуму от партии «Единая Россия»
Школьников Бишкека учат по&nbsp;брошюрам с&nbsp;некорректными сведениями о&nbsp;религиях Школьников Бишкека учат по брошюрам с некорректными сведениями о религиях
Бизнес
Набираете бесплатную команду *911# и&nbsp;родные мгновенно узнают, где&nbsp;вы Набираете бесплатную команду *911# и родные мгновенно узнают, где вы
Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай
&laquo;Легенда&raquo;&nbsp;&mdash; официальная вода национальной сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу «Легенда» — официальная вода национальной сборной Кыргызстана по футболу
Валентина Шевченко и&nbsp;три титульных боя на&nbsp;UFC 261! Смотри в&nbsp;приложении O!TV Валентина Шевченко и три титульных боя на UFC 261! Смотри в приложении O!TV
26 апреля, понедельник
19:30
В Бишкеке задержали водителя Subaru с подложными номерами В Бишкеке задержали водителя Subaru с подложными номера...
19:15
Какую вакцину предпочитают кыргызстанцы? Итоги опроса
19:02
Генпрокурор пояснил, что имел в виду, говоря о наказании за секс с малолетними
19:00
Цифра дня. 5,2 тысячи кыргызстанцев используют программу «Путешествую без COVID»
18:59
Бесхозные лошади снова пасутся на Южной магистрали и мешают велосипедистам