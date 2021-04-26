Бесхозные лошади снова пасутся на Южной магистрали и мешают велосипедистам

На газоне по Южной магистрали каждый вечер пасется стадо лошадей. Об этом сообщают пользователи Facebook.

«А вы говорите — балконские плохо живут, если в столице могут позволить себе этих домашних животных», — подписал публикацию пользователь Александр Золотухин.

Он также подчеркнул, что скакуны мешают велолюбителям.

Отметим, горожане не раз замечали бесхозных лошадей. Сначала они паслись на территории южных микрорайонов, затем их видели вдоль Южной магистрали. Спустя некоторое время домашние животные паслись в парках «Ынтымак » и имени Ататюрка.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.