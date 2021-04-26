В Дубовом парке разрушается памятник погибшим красноармейцам

В Дубовом парке разрушается памятник красноармейцам, погибшим в борьбе с контрреволюцией во время Беловодского мятежа. Об этом 24.kg сообщил читатель. На присланных им снимках видно, как от монумента отпали части облицовочной плитки.

Фото читателя 24.kg

Напомним, о плачевном состоянии этого памятника редакция рассказывала еще в начале февраля в материале Бишкек, который мы теряем, или Как чиновники уничтожают памятники архитектуры.

Памятник красноармейцам — не просто монумент, но и братская могила. Первоначально над ней был насыпан невысокий курган, на котором возвышался обелиск с красным флагом. Позже возвели основательный монумент с надписью на мраморной плите «Вечная слава павшим в борьбе за власть Советов».

В 1933 году рядом с братской могилой похоронили командира Пишпекского полка Якова Логвиненко.

В 1970 году на месте могил красноармейцев установили «Вечный огонь» в память о павших воинах во время Великой Отечественной войны.

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