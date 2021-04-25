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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Из-за машин возле СТО в Бишкеке приходится выходить на дорогу

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Валиханова паркуются под запрещающим знаком. Часто там образуются заторы.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Тыныстанова, 213 постоянно заезжают на разметку пешеходного перехода.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Клиенты автоцентра Champion на улице Абая перекрывают дорогу пешеходам. Приходится выходить на проезжую часть, чтобы пройти.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На тротуаре на улице Тыналиева припарковался и владелец этого автомобиля.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/190995/
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