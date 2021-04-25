Чудаки парковки. Из-за машин возле СТО в Бишкеке приходится выходить на дорогу

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Валиханова паркуются под запрещающим знаком. Часто там образуются заторы.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Тыныстанова, 213 постоянно заезжают на разметку пешеходного перехода.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Клиенты автоцентра Champion на улице Абая перекрывают дорогу пешеходам. Приходится выходить на проезжую часть, чтобы пройти.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На тротуаре на улице Тыналиева припарковался и владелец этого автомобиля.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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