Чудаки парковки. Из-за машин возле СТО в Бишкеке приходится выходить на дорогу

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
На улице Валиханова паркуются под запрещающим знаком. Часто там образуются заторы.
На улице Тыныстанова, 213 постоянно заезжают на разметку пешеходного перехода.
Клиенты автоцентра Champion на улице Абая перекрывают дорогу пешеходам. Приходится выходить на проезжую часть, чтобы пройти.
На тротуаре на улице Тыналиева припарковался и владелец этого автомобиля.
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