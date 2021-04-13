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В Бишкеке на улице Ахунбаева в микрорайоне «Джал» нет тротуара

В Бишкеке на улице Ахунбаева в микрорайоне «Джал» нет тротуара. Об этом 24.kg сообщил читатель.

С северной стороны улицы нет тротуара. В некоторых местах приходится идти по проезжей части. Возле пересечения с улицей Курчатова также нет тротуара.

Напомним, улицу Ахунбаева (от Садырбаева до Тыналиева) отремонтировали в рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека».

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/189842/
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