Не пройти. На огромную лужу в центре столицы пожаловался бишкекчанин

На перекрестке проспекта Чуй и улицы Шопокова во время дождя образуется огромная лужа. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Центр города. Рядом два крупных торговых центра, Диагностический центр, остановка, школа. Здесь всегда много пешеходов. И люди вынуждены выходить на проезжую часть, чтобы обойти лужу», — отметил он.

Читатель также добавил, что перекресток тяжело переходить, особенно в часы пик. «У этих торговых центров есть большие парковки, но тем не менее вдоль улицы Шопокова также отведена территория под парковку. Однако нередко водители встают во втором ряду, создавая помехи на и так не широкой улице. В итоге другие машины не успевают проехать перекресток, останавливаются на зебре», — подчеркнул он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.