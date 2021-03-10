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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Нарушители оставляют машины в микрорайонах прямо на аллейках

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Перекрыл тротуар. Все обходят и объезжают!» — написал автор снимка.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В 8-м микрорайоне возле дома № 3 оставляют машины на проходе. «Когда начнут штрафовать за парковку на тротуаре?» — спрашивает очевидец.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Житель ЖК «Алтын-Булак» просит принять меры в отношении нарушителя: оштрафовать за порчу чужого имущества и парковку в неположенном месте. Фото сделано возле дома № 2/21 на улице Тыналиева.

По словам автора фотографии, авто простояло так несколько дней.

В зеленую зону заехал и владелец этого автомобиля.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/185955/
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