Чудаки парковки. Нарушители оставляют машины в микрорайонах прямо на аллейках

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
«Перекрыл тротуар. Все обходят и объезжают!» — написал автор снимка.
В 8-м микрорайоне возле дома № 3 оставляют машины на проходе. «Когда начнут штрафовать за парковку на тротуаре?» — спрашивает очевидец.
Житель ЖК «Алтын-Булак» просит принять меры в отношении нарушителя: оштрафовать за порчу чужого имущества и парковку в неположенном месте. Фото сделано возле дома № 2/21 на улице Тыналиева.
По словам автора фотографии, авто простояло так несколько дней.
В зеленую зону заехал и владелец этого автомобиля.
Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.