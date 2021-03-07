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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Бишкекчане интересуются, когда нарушителей начнут наказывать

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На перекрестке улиц Сыдыкова и Уметалиева водители постоянно ставят авто на тротуаре.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Тыныстанова, 213 паркуются на разметке пешеходного перехода.

На перекрестке улиц Суюмбаева и Огонбаева машиной полностью закрыли проход к зебре.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Огонбаева зеленую зону превратили в парковку. «Когда начнут штрафовать тех, кто паркуется где попало?» — интересуется автор фото.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/185281/
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