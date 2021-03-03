Чудаки парковки. Нарушители разрушают брусчатку на тротуарах

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На улице Гоголя автомобиль оставили на тротуаре. «Умники заезжают на тротуары. А потом мэрии люди будут жаловаться, что брусчатка разбитая», — написал автор снимка.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Вот такой у нас в микрорайоне «Тунгуч» «порядок» — ставить авто на тротуар!» — написал бишкекчанин.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Горького водители заехали на остановку общественного транспорта. «Паркуют на остановке, вот наглеж», — прокомментировал фото очевидец.

На чудака пожаловался и автолюбитель. На перекрестке улиц Ибраимова и Боконбаева машину оставили прямо перед стоп-линией.

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