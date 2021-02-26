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Агент 024

На скользкие пешеходные переходы жалуется житель Бишкека

На скользкие пешеходные переходы в Бишкеке пожаловался житель столицы. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, по зебрам ходить опасно в любое время года.

«Только что проходил через перекресток проспекта Чуй и улицы Шопокова. На пешеходном переходе поскользнулся и упал парень, чуть ли сальто не сделал. На разметке не только зимой опасно, но и когда пойдет дождь», — написал горожанин.

Между тем в столичном муниципалитете уже изучают новые материалы для устройства разметки проезжей части дорог. На прошлой неделе и. о. мэра Бактыбек Кудайбергенов встречался с представителями московской компании, которые продемонстрировали возможности холодного пластика и заверили, что его можно использовать при дожде и морозе, разметка не будет скользкой. Однако информации о том, когда разметку столичных дорог обновят, в мэрии не предоставили.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/184719/
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