16:09
USD 84.75
EUR 102.96
RUB 1.14
Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. На нарушителей жалуются и пешеходы, и другие водители

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Вот так некоторые паркуются на улице Гоголя. «Нашли место между елочками. Травы здесь точно весной не будет», — написал автор фото.

Не хватило места на асфальте и этому автомобилю.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Чудаки мешают не только пешеходам, но и водителям. Из-за этого авто, перекрывшего полосу, образовался затор.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Как наказать таких наглых водителей?» — спрашивает автолюбитель, чье авто заблокировали на парковке на улице Шопокова.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Возле Медакадемии на улице Ахунбаева стоит знак «Остановка запрещена». Заблокировали полосу для движения и спокойненько пошли к банкомату», — написал автор видео.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/184494/
просмотров: 125
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека получает крохи от аренды участка под парковку на Шопокова
Парковка на Шопокова. Мэрия не будет продлевать договор аренды
Земли гаражных кооперативов в Бишкеке закрепят за мэрией
Чудаки парковки. Наглые нарушители загораживают дорогу пешеходам
Чудаки парковки. Занимающие остановки такси вынуждают людей выходить на дорогу
Чудаки парковки. С наступлением тепла нарушителей стало больше
Чудаки парковки. На улице Джантошева в Бишкеке организовали стоянку
Чудаки парковки. Нарушителям нужно думать и о пешеходах
Чудаки парковки. Из-за поставленной на встречке машины образовался затор
Чудаки парковки. На улице Ибраимова в Бишкеке стоянку организовали на тротуаре
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Бишкек баатыр&nbsp;&mdash; основатель столицы. Горожанин возмущен надписью на&nbsp;монументе Бишкек баатыр — основатель столицы. Горожанин возмущен надписью на монументе
Сыр лежит на&nbsp;полу. Горожанка возмутилась ситуацией в&nbsp;магазине на&nbsp;рынке Бишкека Сыр лежит на полу. Горожанка возмутилась ситуацией в магазине на рынке Бишкека
Почему забор у&nbsp;&laquo;Белого дома&raquo; демонтирован не&nbsp;полностью? Балбак Тулобаев обещал Почему забор у «Белого дома» демонтирован не полностью? Балбак Тулобаев обещал
Бизнес
Как природный газ помог детям школы-интерната &#8470;&nbsp;21 Как природный газ помог детям школы-интерната № 21
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
Копить на&nbsp;жилье 11&nbsp;лет или взять ипотеку &laquo;‎Бай-Тушума&raquo; на&nbsp;15&nbsp;лет: что выгоднее? Копить на жилье 11 лет или взять ипотеку «‎Бай-Тушума» на 15 лет: что выгоднее?
28 февраля, воскресенье
16:00
Чудаки парковки. На нарушителей жалуются и пешеходы, и другие водители Чудаки парковки. На нарушителей жалуются и пешеходы, и ...
15:14
Житель Бишкека жалуется на ларьки в центре столицы
15:00
Мгновения жизни. Февральский Орто-Токой и январский Иссык-Куль
13:40
В Киеве борцы-кыргызстанцы завоевали первые две золотые медали
13:36
В городе Ош митинг. Требуют освободить Райымбека Матраимова