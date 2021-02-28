Чудаки парковки. На нарушителей жалуются и пешеходы, и другие водители

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Вот так некоторые паркуются на улице Гоголя. «Нашли место между елочками. Травы здесь точно весной не будет», — написал автор фото.

Не хватило места на асфальте и этому автомобилю.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Чудаки мешают не только пешеходам, но и водителям. Из-за этого авто, перекрывшего полосу, образовался затор.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Как наказать таких наглых водителей?» — спрашивает автолюбитель, чье авто заблокировали на парковке на улице Шопокова.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Возле Медакадемии на улице Ахунбаева стоит знак «Остановка запрещена». Заблокировали полосу для движения и спокойненько пошли к банкомату», — написал автор видео.

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