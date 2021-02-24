Чудаки парковки. Наглые нарушители загораживают дорогу пешеходам

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Это фото сделано возле роддома № 1. «Паркуются как попало», — подписал снимок автор.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На тротуаре паркуются на проспекте Чуй, от улицы Турусбекова и до Калыка Акиева.





Проход перекрывают постоянно и на улице Лумумбы, возле СТО.





На улице Абдрахманова в городе Караколе водители также заезжают на тротуары, разнося грязь по аллее.

По словам очевидца, в этом месте машины паркуют каждый день. Тротуары все в грязи.

Автолюбитель пожаловался на машины, оставленные на дороге возле мечети.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.