Чудаки парковки. Наглые нарушители загораживают дорогу пешеходам

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Это фото сделано возле роддома № 1. «Паркуются как попало», — подписал снимок автор.
На тротуаре паркуются на проспекте Чуй, от улицы Турусбекова и до Калыка Акиева.
Проход перекрывают постоянно и на улице Лумумбы, возле СТО.
На улице Абдрахманова в городе Караколе водители также заезжают на тротуары, разнося грязь по аллее.
По словам очевидца, в этом месте машины паркуют каждый день. Тротуары все в грязи.
Автолюбитель пожаловался на машины, оставленные на дороге возле мечети.
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