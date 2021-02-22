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Агент 024

В психбольнице Чым-Коргона месяц нет чистой воды. Что говорит руководство

В социальных сетях распространяется информация о том, что в психиатрической больнице в Чым-Коргоне отсутствует питьевая вода.

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По словам пользователей Сети, пациенты не могут воспользоваться душем.

Главный врач медицинского учреждения Гульжамал Каргабаева, отвечая на вопросы 24.kg, отметила, что на территории больницы есть проблемы со скважиной.

«Воду мы подаем сами. Скважина находится в аварийном состоянии. Сейчас геолого-разведывательное управление дало заключение о том, что скважина не подлежит эксплуатации. Для ее восстановления нужно около 6 миллионов сомов. Минздрав и ФОМС об этом информированы. 17 февраля я подписала проект в департаменте водного хозяйства. Дай бог, с понедельника начнут бурить скважину. В течение месяца мы привозим воду, у нас есть скорая машина, используем ее. Помимо этого, из близлежащего населенного пункта провели шланг на территорию нашей больницы. Наш труд не оценивается», — рассказала она.

Медик подчеркнула, что пациенты ежедневно принимают душ, и с этим никаких проблем нет.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/184236/
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