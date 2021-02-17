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Агент 024
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

В 11-м микрорайоне Бишкека разрушаются новые бордюры

В 11-м микрорайоне Бишкека разрушаются новые бордюры. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«После двух зим бордюры на отремонтированной в 11-м микрорайоне дороге превращаются в мусор. Хотя были вложены немалые средства в ремонт. Кто за это ответит?» — спрашивает житель.

Ранее читатели сообщили, что тротуар на улице Каралаева в Бишкеке разрушается. В мэрии отметили, что его исправят за счет подрядчика.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/183819/
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